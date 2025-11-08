Добрались до крепостей, бункеров: военкор сказал, как давят ВСУ в Покровске

Ситуация вокруг Красноармейска (Покровска) продолжает оставаться одним из ключевых пунктов напряжения в зоне СВО. Военный эксперт Алексей Живов в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали происходящего в городе, где, по разным данным, в окружении может находиться от 5 до 10 тысяч военнослужащих ВСУ. Эксперт рассказал о попытках украинского командования деблокировать «котел», о моральном духе окруженных, а также о том, почему даже желающие сдаться в плен не всегда могут это сделать.
Ситуация под Красноармейском (Покровском) стремительно развивается в пользу российских войск. По данным военных пабликов, под контролем ВС РФ уже находится более 80% территории этого важного логистического узла. Как отмечает Живов, крупная группировка противника оказалась в «котле», и теперь командование ВСУ пытается изменить плачевную для своих боевиков ситуацию.
Попытки деблокады и новая тактика ВС РФ.
«Конечно же, противник будет пробовать нанести контрудар. Пока у них есть для этого силы, будут пробовать деблокировать боевиков в Красноармейске. Вопрос в том, сколько у них на это сил и средств, чтобы эффективно проводить подобные мероприятия», — сказал Живов.
Эксперт констатировал, что с момента полного выдавливания ВСУ из Курской области они не провели ни одной мало-мальски серьезной наступательной операции. «Даже локально на каком-то отдельном участке не было у противника удачных рывков. ВСУ сидят в глухой обороне», — отметил Живов.
Даже если украинские боевики попытаются засесть в хорошо укрепленных объектах города — на заводах, в шахтах или бункерах, это не поможет им надолго задержаться. Живов подчеркивает, что российская армия кардинально сменила тактику штурма населенных пунктов.
«Противник не сможет там засесть надолго, так как ВС РФ давно сменили тактику по взятию населенных пунктов. Теперь российские бойцы не пытаются штурмовать своеобразные “крепости” противника, а идут в обход и обрезают ему всю логистику, дороги снабжения войск», — пояснил эксперт.
Так произошло и в Покровске. Поэтому долго оборонять укрепленный объект противник точно не сможет. А армии РФ останется ждать, когда у боевиков закончатся боеприпасы, и, конечно же, при этом будет осуществлять на них мощное огневое воздействие.
«Сдаются потихонечку».
Что же происходит внутри самого «котла»? По словам Живова, массовых сдач в плен со стороны ВСУ в Покровске пока не наблюдается, однако процесс идет малыми группами.
«Прямо массовых сдач в плен со стороны ВСУ в Покровске нет. Однако сдаются небольшими группами… Ведь в ВСУ сейчас очень многие не особо-то хотят воевать. На Украине 300 тысяч дезертиров и огромное количество людей, которых в зону СВО затянули насильно, под угрозой расправы или длительного тюремного срока. Естественно, у таких граждан невысокий моральный боевой дух. Поэтому сдаются потихонечку, когда есть такая возможность», — сказал Живов.
Эксперт также дал четкий ответ на вопрос, кого могут не взять в плен российские бойцы.
«Во всех боевых действиях не берут в плен тех, кто не складывает оружие. Если какая-то группировка от взвода и выше окружена, им часто предлагают сдаться перед боем. Если следует отказ, то противник уничтожается», — заявил собеседник издания.
Главная проблема при сдаче в плен.
Живов рассказал, что основная угроза для желающих сложить оружие исходит не от российской стороны, а от своих же сослуживцев.
«Это же целая проблема — сдаться, потому что есть большой риск, что украинского солдата застрелят свои же. То есть угроза исходит даже не от принимающей стороны. Как мы знаем, еще с 2023 года года ВСУ-шники часто стреляют в спины тех своих, которые сдаются в плен», — отметил Живов.
Кто остался в городе из мирных.
По оценке эксперта, группировка ВСУ в Красноармейске окружена на 90%.
«“Котел” подразумевает, что группировка противника со всех сторон окружена физически. Насколько я понимаю, там сейчас 90% — окружение и 10% — небольшой коридор, который контролируется за счет российских дронов», — сказал Живов.
В городе, за освобождение которого продолжают сражаться российские бойцы, еще остаются мирные жители. По словам Живова, это в основном пожилые люди.
«Практика показывает, что остаются только пожилые граждане. В других населенных пунктах именно так и было. Большинство горожан выезжало, а при освобождении городов потом встречаются пенсионеры», — сказал эксперт.
Почему ВСУ так цепляются за Покровск?
Живов пояснил, почему украинская сторона так отчаянно, несмотря на обреченность ситуации, цепляется за этот город.
«Красноармейск — крупный логистический узел, через который осуществляется снабжение Донбасса, той его части, которая еще пока находится под вооруженными силами Украины. Этот город, соответственно, откроет для российской армии возможность финально с флангов нанести удар по группировке, которая находится на западе ДНР. Это город, с которого можно одновременно наступать и на Запорожскую область, и на Днепропетровскую, и на север Донецкой Народной Республики», — отметил он.
Военный эксперт уверен в успешном завершении операции для российских войск. «В любом случае, Красноармейск будет взят. Завтра, через неделю или через месяц он будет освобожден от бандитов», — заключил Живов.
Как ранее сообщал военно-политический аналитик Ян Гагин, боевики ВСУ, попавшие в плен в районе Покровска, пройдут фильтр, получат медицинскую помощь и в дальнейшем могут попасть в списки на обмен. По словам военного блогера Юрия Подоляки, российским войскам уже удалось сломить организованное сопротивление ВСУ на территории Красноармейска, что приближает полное освобождение города.