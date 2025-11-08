Добрались до крепостей, бункеров: военкор сказал, как давят ВСУ в Покровске

Ситуация вокруг Красноармейска (Покровска) продолжает оставаться одним из ключевых пунктов напряжения в зоне СВО. Военный эксперт Алексей Живов в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали происходящего в городе, где, по разным данным, в окружении может находиться от 5 до 10 тысяч военнослужащих ВСУ. Эксперт рассказал о попытках украинского командования деблокировать «котел», о моральном духе окруженных, а также о том, почему даже желающие сдаться в плен не всегда могут это сделать.