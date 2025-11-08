Второй снежный покров скоро установится в Кургане

Первый снежный покров продержался пять суток. Его максимальная высота была зафиксирована 6 ноября и составила 6 сантиметров. Оттепели прогнозируются 11-го, 14−17 ноября. Впереди еще около пяти дней с положительными температурами, причем оттепель с 14 по 17 ноября будет продолжительной и интенсивной, отмечается в канале. Уточняется, что в Кургане постоянный снежный покров обычно устанавливается 8−9 ноября, но это происходит только при нормальном температурном режиме. Если температурный фон существенно выше нормы, дата смещается на вторую или даже третью декаду ноября.