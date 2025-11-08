Иркутская область получит федеральные средства на аэропорты и дороги

Так аэропорты в Ербогачене и Усть-Куте включены в программу капитального ремонта. Работы включат обновление аэродромной инфраструктуры, установку современного светосигнального оборудования и строительство необходимых сооружений. Финансирование будет осуществляться через Фонд развития аэропортов, а в Усть-Куте к работам приступят уже в 2026 году. Реконструкция аэропорта в Киренске будет проведена в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры опорной сети аэропортов».