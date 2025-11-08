Иркутская область получит федеральные средства на аэропорты и дороги

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с заместителем Министра транспорта РФ Владимиром Потешкиным. В центре обсуждения были ключевые проекты по развитию авиационной и дорожной инфраструктуры региона.
— Важным итогом встречи стало подтверждение федерального финансирования на 2028−2030 годы для трех северных аэропортов: Киренска, Ербогачена и Усть-Кута. Минтранс России и правительство страны включили наши объекты в федеральное финансирование, — сообщил Игорь Кобзев.
Так аэропорты в Ербогачене и Усть-Куте включены в программу капитального ремонта. Работы включат обновление аэродромной инфраструктуры, установку современного светосигнального оборудования и строительство необходимых сооружений. Финансирование будет осуществляться через Фонд развития аэропортов, а в Усть-Куте к работам приступят уже в 2026 году. Реконструкция аэропорта в Киренске будет проведена в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры опорной сети аэропортов».
Также Владимир Потешкин предложил свое участие в рабочей группе по проектированию нового аэропорта Иркутска на площадке «Ключевая».
Что касается дорожной сети, губернатор отметил важность поддержки федерации в строительстве Ольхонской дороги. Благодаря этому в планах — начало реконструкции участка с 124-го по 153-й километр.
