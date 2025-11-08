Кинокритику Барабаш грозят штрафы за неисполнение закона об иноагентах

Журналистке и кинокритику Екатерине Барабаш*, обвиняемой в распространении в соцсетях фейковой информации о российской армии, грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.
«Зарегистрированы дела об административном правонарушении в отношении Барабаш», — говорится в материалах суда.
Согласно документам, Барабаш вменяется нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ, а также частью 2 данной статьи. По каждой из них ей грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Барабаш предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Суд назначил Барабаш домашний арест.
* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.