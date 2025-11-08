Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинокритику Барабаш грозят штрафы за неисполнение закона об иноагентах

Зарегистрированы дела об административном правонарушении в отношении Барабаш.

Источник: Аргументы и факты

Журналистке и кинокритику Екатерине Барабаш*, обвиняемой в распространении в соцсетях фейковой информации о российской армии, грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

«Зарегистрированы дела об административном правонарушении в отношении Барабаш», — говорится в материалах суда.

Согласно документам, Барабаш вменяется нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ, а также частью 2 данной статьи. По каждой из них ей грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Барабаш предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Суд назначил Барабаш домашний арест.

* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.