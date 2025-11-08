Житель Индии задушил четырехлетнюю дочь из-за ухода жены к любовнику

37-летний житель Индии по имени Локег задушил свою четырехлетнюю дочь Нихарику, после чего покончил с собой. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Инцидент произошел в округе Колар после того, как супруга Локеша Навьяшри оставила мужу записку с просьбой не разыскивать ее и с сообщением о намерении подать на развод. Супруги прожили в браке четыре года. В тот же день мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены.
Перед смертью Локеш отвез дочь в кондитерскую, купил ей любимые сладости, после чего задушил ребенка в автомобиле. Позже его тело нашли повешенным на дереве неподалеку.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 108 Уголовного кодекса Индии о доведении до самоубийства. Расследование продолжается, отмечает источник.
Многодетная мать расправилась со своими тремя детьми в Канске: женщина убила дочь и двух сыновей. Она зарубила топором свою четырехлетнюю дочь, а также двух сыновей в возрасте семи и восьми лет соответственно. Удалось спастись только одному ребенку: он в момент расправы находился в гостях у дедушки и бабушки.