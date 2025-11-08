Житель Индии задушил четырехлетнюю дочь из-за ухода жены к любовнику

Инцидент произошел в округе Колар после того, как супруга Локеша Навьяшри оставила мужу записку с просьбой не разыскивать ее и с сообщением о намерении подать на развод. Супруги прожили в браке четыре года. В тот же день мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены.