Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Индии задушил четырехлетнюю дочь из-за ухода жены к любовнику

37-летний житель Индии по имени Локег задушил свою четырехлетнюю дочь Нихарику, после чего покончил с собой. Об этом сообщает телеканал NDTV.

37-летний житель Индии по имени Локег задушил свою четырехлетнюю дочь Нихарику, после чего покончил с собой. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в округе Колар после того, как супруга Локеша Навьяшри оставила мужу записку с просьбой не разыскивать ее и с сообщением о намерении подать на развод. Супруги прожили в браке четыре года. В тот же день мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены.

Перед смертью Локеш отвез дочь в кондитерскую, купил ей любимые сладости, после чего задушил ребенка в автомобиле. Позже его тело нашли повешенным на дереве неподалеку.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 108 Уголовного кодекса Индии о доведении до самоубийства. Расследование продолжается, отмечает источник.

Многодетная мать расправилась со своими тремя детьми в Канске: женщина убила дочь и двух сыновей. Она зарубила топором свою четырехлетнюю дочь, а также двух сыновей в возрасте семи и восьми лет соответственно. Удалось спастись только одному ребенку: он в момент расправы находился в гостях у дедушки и бабушки.