В Ростовской области за сутки потушили шесть пожаров и спасли двух человек

В Ростовской области за сутки произошло четыре ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 7 ноября пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали шесть техногенных пожаров, во время которых были спасены два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

— В работах участвовали 56 специалистов и 14 единиц техники, — уточнили в МЧС.

Кроме того, спасатели выезжали на четыре дорожно-транспортных происшествия.

В ведомстве также поделились прогнозом: 8 ноября в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и туман. Ночью температура опустится до +5, а днем поднимется до +16. Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности на воде и напомнили: выходя на лодке, нужно надевать спасжилет.

