В Ростовской области за сутки потушили шесть пожаров и спасли двух человек

В ведомстве также поделились прогнозом: 8 ноября в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и туман. Ночью температура опустится до +5, а днем поднимется до +16. Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности на воде и напомнили: выходя на лодке, нужно надевать спасжилет.