В Ростовской области за сутки потушили шесть пожаров и спасли двух человек

За сутки 7 ноября пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали шесть техногенных пожаров, во время которых были спасены два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.
— В работах участвовали 56 специалистов и 14 единиц техники, — уточнили в МЧС.
Кроме того, спасатели выезжали на четыре дорожно-транспортных происшествия.
В ведомстве также поделились прогнозом: 8 ноября в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и туман. Ночью температура опустится до +5, а днем поднимется до +16. Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности на воде и напомнили: выходя на лодке, нужно надевать спасжилет.
