Apple Music вернул на площадку несколько удаленных песен Лепса и Газманова

Apple Music восстановил на своей платформе несколько песен, ранее удалённых с сервиса, включая композиции Григория Лепса и Олега Газманова. В этом убедился корреспондент KP.RU.
Нужно сказать, что ранее в профиле артистов дискография никак не отображалась. При этом сервис Apple Music еще в конце июня 2025 года вернул на площадку сведения биографии российских артистов, которые до этого удалил в связи с введенными санкциями ЕС. В частности, сервис опубликовал биографию Лепса, Газманова, а также группы «Любэ» и певицы Полины Гагариной.
Ранее KP.RU сообщил, что Евросоюз стал вводить санкции против российских артистов еще в 2024 году. Одной из первых под ограничения попала певица Полина Гагарина, которая была неоднократно признана лучшей артисткой года по версии россиян.