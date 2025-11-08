Ричмонд
Apple Music вернул на площадку несколько удаленных песен Лепса и Газманова

Ранее песни российских артистов были удалены из-за введенных санкций в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Apple Music восстановил на своей платформе несколько песен, ранее удалённых с сервиса, включая композиции Григория Лепса и Олега Газманова. В этом убедился корреспондент KP.RU.

Нужно сказать, что ранее в профиле артистов дискография никак не отображалась. При этом сервис Apple Music еще в конце июня 2025 года вернул на площадку сведения биографии российских артистов, которые до этого удалил в связи с введенными санкциями ЕС. В частности, сервис опубликовал биографию Лепса, Газманова, а также группы «Любэ» и певицы Полины Гагариной.

Ранее KP.RU сообщил, что Евросоюз стал вводить санкции против российских артистов еще в 2024 году. Одной из первых под ограничения попала певица Полина Гагарина, которая была неоднократно признана лучшей артисткой года по версии россиян.

