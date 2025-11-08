Apple Music вернул на площадку несколько удаленных песен Лепса и Газманова

Нужно сказать, что ранее в профиле артистов дискография никак не отображалась. При этом сервис Apple Music еще в конце июня 2025 года вернул на площадку сведения биографии российских артистов, которые до этого удалил в связи с введенными санкциями ЕС. В частности, сервис опубликовал биографию Лепса, Газманова, а также группы «Любэ» и певицы Полины Гагариной.