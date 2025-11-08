Ричмонд
Власти Японии хотят включить талоны на рис в пакет экономических мер

Часть муниципалитетов в Японии уже стали применять талоны на рис.

Источник: Аргументы и факты

Власти Японии планируют включить раздачу талонов на рис, о которой впервые заявил новый министр сельского хозяйства Норикадзу Судзуки 31 октября, в программу экономических мер, пишет японский ресурс 47news.

По его данным, часть муниципалитетов уже стали применять эту меру на фоне высоких цен на рис, используя резервные средства, в частности, выделенные ранее пособия. Правительство планирует расширить их предоставление, указав раздачу талонов в качестве одного из направлений целевого использования.

Тем не менее основным препятствием для внедрения инициативы является то, что административные и транспортные расходы могут быть в 1,5 раза больше, чем стоимость самого риса.

Ранее сообщалось, что Япония вывела на улицы военных для борьбы с медведями.