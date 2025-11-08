Ричмонд
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на Украине

Российские военные ночью нанесли массированный удар по целям на Украине в качестве ответной меры на действия Киева. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщает RT.

Так, мониторинговые группы зафиксировали серию взрывов в Павлограде. Также сообщалось об ударах в Кременчуге, Чернигове, Киеве и Днепропетровской области.

В ряде регионов страны, включая Киев и Чернигов, введены аварийные отключения электроэнергии. В Харькове приостановлена работа метро. По предварительным данным, это связано с повреждением Змиевской ТЭС.

В Днепре наблюдаются перебои с подачей электричества и воды. По данным источника, удар пришелся по Приднепровской ТЭЦ. Около 20 взрывов зафиксировано в районе Кременчугской ГЭС.

Также появились сообщения об ударах по объектам газодобывающей отрасли в Полтавской области. Кроме того, под удар, предположительно, попали два аэродрома и один объект в пригороде Житомира, передает RT.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирается в срочном порядке уехать из страны из-за бедственного положения украинской армии в Красноармейске и Купянске.

Украинские солдаты признают, что не смогут удержать Красноармейск. В беседе с французской газетой офицер украинской армии на условиях анонимности заявил, что взятие города солдатами ВС РФ является вопросом «максимум» двух недель.