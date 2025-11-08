Мошенники придумали новую схему с виртуальными кредитками

Для оформления заявки жертве предлагается зарегистрироваться на поддельном сайте, заполнить анкету с указанием конфиденциальной информации и оплатить комиссию. В результате мошенники получают доступ к личным данным, которые в дальнейшем используют для хищения денежных средств и других противоправных действий.