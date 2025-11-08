Мошенники придумали новую схему с виртуальными кредитками

Правоохранительные органы предупреждают о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники похищают персональные данные граждан под видом оформления виртуальной кредитной карты. Согласно материалам МВД России, с которыми ознакомилось ТАСС, преступники предлагают кредит с повышенным лимитом, гарантируя его одобрение практически любому заёмщику, включая пенсионеров и лиц с испорченной кредитной историей.
Для оформления заявки жертве предлагается зарегистрироваться на поддельном сайте, заполнить анкету с указанием конфиденциальной информации и оплатить комиссию. В результате мошенники получают доступ к личным данным, которые в дальнейшем используют для хищения денежных средств и других противоправных действий.
В связи с распространением данной схемы МВД рекомендует гражданам проявлять бдительность: не доверять обещаниям гарантированного одобрения кредита, не вносить предоплату до фактического получения заёмных средств и не разглашать личную информацию на сомнительных интернет-ресурсах.
Ранее были задержаны дропперы, помогавшие обналичить миллионы пенсионерки.
