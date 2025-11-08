В России наступят самые длинные новогодние праздники: в Госдуме рассказали, сколько дней будут отдыхать россияне

В России наступят самые длинные новогодние праздники за последние 12 лет. Отмечается, что в Госдуме назвали точное количество дней, которые будут отдыхать россияне. Подчеркивается, что граждане РФ должны будут выйти на работу только 12 января. Рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило, 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно. На работу россияне выйдут только 12 января», — резюмировал представитель Госдумы РФ.
Депутат отметила, что в последнюю неделю декабря россияне выйдут на работу только в понедельник и вторник, а с 31 декабря уйдут на новогодние каникулы.
Большинство россиян используют новогодние праздники как дополнительный отпуск. Многие стараются не сидеть дома, а бронируют билеты и отели, чтобы во время новогодних каникул отправиться в путешествие. Из-за этого цены на билеты резко взлетают. Сообщается, что в последнее время россияне выбирают путешествия внутри России. Так, например, туроператоры отмечают всплеск поездок в новогодние праздники в Сочи, а также в Москву и Санкт-Петербург. Но также есть и те, кто предпочитает заграничный отдых. Чаще всего россияне выбирают уже проверенные направления: Египет, Таиланд, Турция, Шри-Ланка.
Не исключено, что в 2026 году многие решат отправиться в Китай. Ведь это будут первые новогодние каникулы, когда можно будет посетить эту страну без визы. Напомним, президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин договорились об отмене виз для посещения РФ и Китая. Россияне смогут не оформлять визу для посещения Поднебесной, если поездка продлится не более 30 дней.
Перед новогодними праздниками у россиян также были длинные ноябрьские выходные. Если верить опросам, то большинство граждан РФ выбрали тихий семейный отдых и не стали никуда уезжать на праздники. Не исключено, что многие жители РФ решат остаться дома и в Новый год. Ведь для многих это именно семейный праздник, когда можно провести максимум времени с друзьями и родственниками.
Ранее KP.RU собрало простые и эффективные способы провести новогодние праздники, не выезжая за пределы своего города. Аналитики издания отметили, что эти долгие выходные можно провести с пользой. Например, больше времени провести с детьми. Психолог Екатерина Егорова в разговоре с «Комсомолкой» советует выбирать познавательные игры.