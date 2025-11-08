В России наступят самые длинные новогодние праздники: в Госдуме рассказали, сколько дней будут отдыхать россияне

Большинство россиян используют новогодние праздники как дополнительный отпуск. Многие стараются не сидеть дома, а бронируют билеты и отели, чтобы во время новогодних каникул отправиться в путешествие. Из-за этого цены на билеты резко взлетают. Сообщается, что в последнее время россияне выбирают путешествия внутри России. Так, например, туроператоры отмечают всплеск поездок в новогодние праздники в Сочи, а также в Москву и Санкт-Петербург. Но также есть и те, кто предпочитает заграничный отдых. Чаще всего россияне выбирают уже проверенные направления: Египет, Таиланд, Турция, Шри-Ланка.