Магнитная буря в ночь на 8 ноября превысила уровень G2

Леус прогнозирует, что геомагнитные возмущения будут наблюдаться до понедельника, 10 ноября. Вероятность мощной бури уровня G3 на 8 ноября оценивается в 85%, а к 10 ноября ожидается, что колебания снизятся до среднего уровня G2.