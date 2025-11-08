Магнитная буря в ночь на 8 ноября превысила уровень G2

Третий день подряд геомагнитная обстановка на Земле остается неспокойной. Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в ночь на 8 ноября интенсивность магнитной бури достигла отметки G2.
Леус прогнозирует, что геомагнитные возмущения будут наблюдаться до понедельника, 10 ноября. Вероятность мощной бури уровня G3 на 8 ноября оценивается в 85%, а к 10 ноября ожидается, что колебания снизятся до среднего уровня G2.
Ранее метеорологи предсказывали вероятность бурь уровня G3-G4 7 ноября. Однако, по словам синоптика, солнечные вспышки оказались не такими сильными, как ожидалось, или выбросы плазмы прошли мимо нашей планеты.
Ранее ученые предупредили о самом сложном геомагнитном дне года.