Врач Шехян перечислил неочевидные признаки болезни сердца

Существует ряд неочевидных симптомов, которые свидетельствуют о болезни сердца. Их перечислил профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.
Врач отметил, что насторожить должны изменения цвета кожных покровов. По его словам, тревожным признаком может быть выраженная бледность или, наоборот, неестественно яркий румянец. К таким симптомам также относится цианоз носогубного треугольника — посинение кожи вокруг рта, между носом и губами.
Кроме того, специалист советует обращать внимание на боли под ложечкой — неприятные ощущения в эпигастральной области под грудиной, между реберными дугами. Еще одним возможным сигналом нарушений работы сердечно-сосудистой системы могут быть отеки голеней, особенно заметные к концу дня.
— Внезапные приступы слабости: потемнение в глазах и головокружение, вплоть до обморока, особенно при входе в душное или полуподвальное помещение. Постоянный упадок сил: хроническая усталость, сонливость и разбитость без видимых причин, — отметил Шехян в беседе с Lenta.ru.
Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Короткий световой день, перепады температур могут повлиять на самочувствие и работоспособность. Врач-кардиолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук, член Российского кардиологического общества Мария Чайковская рассказала «Вечерней Москве», как укрепить здоровье.