Врач Шехян перечислил неочевидные признаки болезни сердца

Кроме того, специалист советует обращать внимание на боли под ложечкой — неприятные ощущения в эпигастральной области под грудиной, между реберными дугами. Еще одним возможным сигналом нарушений работы сердечно-сосудистой системы могут быть отеки голеней, особенно заметные к концу дня.