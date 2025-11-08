Россиянам рассказали, как правильно сделать укол самому себе и избежать паралича

«Бедро зачастую выбирают в качестве места для укола, считая, что туда удобнее колоть самому. Но в бедре проходят крупные сосуды — бедренная артерия и вена. При слишком глубоком введении можно задеть сосуд или нерв, а при слишком поверхностном лекарство попадёт под кожу и вызовет инфильтрат (уплотнение) или воспаление», — отметил специалист.