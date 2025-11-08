Россиянам рассказали, как правильно сделать укол самому себе и избежать паралича

Для внутримышечных уколов в ягодицу подходит исключительно верхне-наружный квадрант. Мысленное деление ягодицы крестом на четыре части помогает определить безопасную зону. Использование других участков опасно из-за риска повреждения седалищного нерва, что может вызвать резкую боль, онемение или временную потерю подвижности ноги. Для взрослых рекомендуется игла длиной не менее 4 см с углом введения 90 градусов.
«Бедро зачастую выбирают в качестве места для укола, считая, что туда удобнее колоть самому. Но в бедре проходят крупные сосуды — бедренная артерия и вена. При слишком глубоком введении можно задеть сосуд или нерв, а при слишком поверхностном лекарство попадёт под кожу и вызовет инфильтрат (уплотнение) или воспаление», — отметил специалист.
Дельтовидная мышца плеча также подходит для внутримышечных и подкожных уколов, но требует определённых навыков. Сложность самостоятельного выполнения заключается в соблюдении правильного угла введения — 45 градусов для подкожных и 90 градусов для внутримышечных инъекций. Для точного определения места укола необходимо отмерить 5 см вниз от верхней части плечевой кости.
Постоянное использование одного участка тела приводит к инфильтратам, синякам и снижению эффективности лечения. Особенно это актуально при курсовой терапии инсулином, витаминами или антибиотиками. Загитов рекомендует последовательно менять зоны введения — ягодицы попеременно, живот, бедро и плечо.
«Избегайте слишком поверхностных и слишком глубоких уколов. Инъекция — это не просто “уколоть”: важно ввести лекарство точно в нужный слой: подкожно, внутримышечно или внутривенно. Если укол сделать слишком поверхностно, лекарство попадёт под кожу. Если уколоть слишком глубоко — есть риск повредить сосуд, нерв или даже кость», — заключил эксперт.
Ранее Life.ru выяснил, сколько россиян боятся делать уколы. Опрос показал, что свыше двух третей взрослого населения (68%) испытывают страх перед медицинскими инъекциями. Интересно отметить, что мужчины демонстрируют более высокий уровень тревожности (74%) по сравнению с женщинами (63%).
