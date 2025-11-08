Ричмонд
Режим работы светофора изменится в Заозерном микрорайоне Кургана

После открытия движения транспорта на улицы Фарафонова в Кургане, там изменится настройка светофора. Об этом предупредили в Госавтоинспекции.

Светофор перенастроят в Кургане.

«На участке улицы Фарафонова от улицы Мальцева до улицы 7 Микрорайон изменен режим работы светофора на пересечении улиц Фарафонова — Мальцева. Для повышения безопасности транспортные потоки, двигающиеся на подходах по улице Фарафонова разнесены в разные фазы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Изменения в работе светофора на улице Фарафонова в Кургане направлены на оптимизацию транспортных потоков. Ранее в городе уже корректировали режимы сигналов на нескольких перекрестках, а также обсуждали проблему громких звуковых сигналов светофора на улице Коли Мяготина, которые мешают жителям близлежащих домов.