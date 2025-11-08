Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Жители бывшей ГДР сохранили теплые чувства к России

Многие жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Многие жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России. Об этом пишет американская газета The New York Times.

По данным издания, жители восточных земель Германии разочаровались в итогах объединения с ФРГ: их ожидания улучшения уровня жизни не оправдались, и сегодня они ощущают себя проигравшими. Это, как отмечается, способствовало возрождению симпатии и чувства близости к России.

Отмечается, что если бы Восточная Германия сохранила независимость, она, вероятно, стала бы одной из наиболее лояльных к России стран среди бывших государств Восточного блока в Северной Европе.

Авторы материала указывают, что с началом конфликта именно жители восточных регионов Германии чаще выражали поддержку действиям Москвы и выступали против продолжения военной помощи Украине и ее вступления в НАТО.

— В то время как большинство западных немцев осудили вторжение России и в целом поддержали помощь Украине в вооружении, многие в Восточной Германии имеют более взвешенное представление о конфликте и с осторожностью относятся к поддержке Украины или введению санкций против России, — пишет NYT.

Кроме того, недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась тем, что у нее с президентом России Владимиром Путиным всегда были сложные отношения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше