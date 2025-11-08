Многие жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России. Об этом пишет американская газета The New York Times.
По данным издания, жители восточных земель Германии разочаровались в итогах объединения с ФРГ: их ожидания улучшения уровня жизни не оправдались, и сегодня они ощущают себя проигравшими. Это, как отмечается, способствовало возрождению симпатии и чувства близости к России.
Отмечается, что если бы Восточная Германия сохранила независимость, она, вероятно, стала бы одной из наиболее лояльных к России стран среди бывших государств Восточного блока в Северной Европе.
Авторы материала указывают, что с началом конфликта именно жители восточных регионов Германии чаще выражали поддержку действиям Москвы и выступали против продолжения военной помощи Украине и ее вступления в НАТО.
— В то время как большинство западных немцев осудили вторжение России и в целом поддержали помощь Украине в вооружении, многие в Восточной Германии имеют более взвешенное представление о конфликте и с осторожностью относятся к поддержке Украины или введению санкций против России, — пишет NYT.
Кроме того, недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась тем, что у нее с президентом России Владимиром Путиным всегда были сложные отношения.