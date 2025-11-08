Ричмонд
На двух радиостанциях Белгородской области запустили оповещение о БПЛА

В Белгородской области запустили информирование жителей об опасности атак БПЛА. Об этом в своём видеообращении сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

В Волоконовском районе на частотах радиостанций «Радио Z» и «Мир Белогорья» запущено оповещение граждан об угрозе атак беспилотников. Осталось наладить вещание в Грайворонском округе, где пока нет технической возможности после атак со стороны противника. Гладков заверил, что проблему планируют устранить в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. В результате обстрелов пострадала мирная жительница. В Грайвороне взрывное устройство было сброшено на социальный объект, после чего женщину с осколочными ранениями и баротравмой доставили в местную ЦРБ. Ей оказали помощь, и лечение она продолжит амбулаторно.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

