На двух радиостанциях Белгородской области запустили оповещение о БПЛА

В Волоконовском районе на частотах радиостанций «Радио Z» и «Мир Белогорья» запущено оповещение граждан об угрозе атак беспилотников. Осталось наладить вещание в Грайворонском округе, где пока нет технической возможности после атак со стороны противника. Гладков заверил, что проблему планируют устранить в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. В результате обстрелов пострадала мирная жительница. В Грайвороне взрывное устройство было сброшено на социальный объект, после чего женщину с осколочными ранениями и баротравмой доставили в местную ЦРБ. Ей оказали помощь, и лечение она продолжит амбулаторно.
