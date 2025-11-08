Ричмонд
Девять компаний подали заявки на регистрацию бренда «Лабубу» в России

Девять российских и зарубежных компаний выразили желание выпускать продукцию под брендом «Лабубу». Об этом сообщили в Роспатенте.

Источник: Life.ru

С мая по август 2025 года в ведомство поступили заявки на регистрацию товарных знаков «Лабубу» и Labubu — сейчас они проходят экспертизу. Помимо китайской Pop Mart, которая изначально создала популярные фигурки Labubu, права на бренд хотят получить производители вина «Лоза Ставрополья», оптического оборудования «Юань Хайлян» и другие компании.

Фирмы планируют использовать название для выпуска игрушек, косметики, одежды и товаров гигиены. Некоторые заявители намерены применять бренд даже для научных приборов и спасательного оборудования. Отмечается, что косметическая компания Natura Siberica также подавала заявку, однако в сентябре Роспатент отозвал её по просьбе компании.

Ранее Life.ru сообщал, что рыночная стоимость китайской компании Pop Mart International, производителя фигурок Лабубу, сократилась на 13 миллиардов долларов с конца августа. Капитализация компании на 15 сентября составила 44 миллиарда долларов из-за снижения потребительского ажиотажа вокруг коллекционных игрушек.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.