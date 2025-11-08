Девять компаний подали заявки на регистрацию бренда «Лабубу» в России

С мая по август 2025 года в ведомство поступили заявки на регистрацию товарных знаков «Лабубу» и Labubu — сейчас они проходят экспертизу. Помимо китайской Pop Mart, которая изначально создала популярные фигурки Labubu, права на бренд хотят получить производители вина «Лоза Ставрополья», оптического оборудования «Юань Хайлян» и другие компании.