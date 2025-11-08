Топ-5 главных новостей в Молдове 8 ноября 2025: Спасатели о трагедии в Кишиневе, где 13-летнюю девочку нашли в шахте лифта в гостинице «Националь»; что почем на главном рынке Молдовы; в Кишиневе про

Главные новости в Молдове на утро субботы, 8 ноября 2025:
1. «Мы работали под крики матери и отца»: Спасатели рассказали подробности о страшной трагедии в Кишиневе — как 13-летнюю школьницу в Кишиневе нашли мертвой в шахте заброшенной гостиницы «Националь».
2. Цены выше, чем в Европе, а продавцы все удивляются, почему у них ничего не покупают: Яйца — уже по 42 лея за десяток, — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.
3. В Кишиневе пропали две сестры 7 и 9 лет: Вышли из школы после уроков и больше их никто не видел.
4. Молдавских водителей ожидают суровые ловушки полицейских: Рассказываем, в каких странах ждут неприятности.
5. Скандал с фальшивыми дипломами медицинского университета Молдовы набирает обороты: Их подписывал не только министр здравоохранения, но и депутат ПАС — как они оправдываются.
Читайте также:
Почему в Кишиневе закрывают «Русский дом», который сделал для Молдовы хорошего больше, чем власти Молдовы за 4 года: «Там никогда не обсуждались какие-то политические процессы, включая выборы!».
«То, что прозвучало на заседании правительства со слов министра культуры — это ложь, — это не соответствует действительности» (далее…).
Феномен: Пенсионерам дешевле уехать на зимовку в Европу, чем платить огромные деньги за отопление дома, в Молдове.
Отключат газ, закрывают дома и улетают к детям в Испанию, Италию, Грецию (далее…).
У фермеров по всей Молдове конфискуют сельхозтехнику и имущество за долги: «Нас лишают последнего, будто мы преступники».
В министерстве сельского хозяйства знают об этой проблеме, с которой столкнулись тысячи фермеров, но решения у властей для них нет [видео] (далее…).