В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками

В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подводными лодками, они пройдут под руководством военно-морских сил Швеции и продлятся до 14 ноября, пишет РИА Новости.
«Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья Швеции и ее территориальных вод. Как ранее сообщали вооруженные силы королевства, Швеция проводит учения, чтобы поделиться с НАТО своими знаниями в области борьбы с подлодками», — сказано в публикации.
По данным вооруженных сил, неровное морское дно Швеции создает множество мест, в которых могут укрыться подводные лодки. Утверждается, что шведские ВМС разработали возможности борьбы с ними, адаптированные к условиям сложного дна Балтийского моря.
Отмечается, что подобные маневры проводят второй год подряд. С осени 2026 года они станут постоянными учениями НАТО.
Ранее сообщалось, что Россия и Шри-Ланка начали первые совместные учения «Тропа росомахи».