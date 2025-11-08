Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками

Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья Швеции и ее территориальных вод.

Источник: Аргументы и факты

В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подводными лодками, они пройдут под руководством военно-морских сил Швеции и продлятся до 14 ноября, пишет РИА Новости.

«Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья Швеции и ее территориальных вод. Как ранее сообщали вооруженные силы королевства, Швеция проводит учения, чтобы поделиться с НАТО своими знаниями в области борьбы с подлодками», — сказано в публикации.

По данным вооруженных сил, неровное морское дно Швеции создает множество мест, в которых могут укрыться подводные лодки. Утверждается, что шведские ВМС разработали возможности борьбы с ними, адаптированные к условиям сложного дна Балтийского моря.

Отмечается, что подобные маневры проводят второй год подряд. С осени 2026 года они станут постоянными учениями НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия и Шри-Ланка начали первые совместные учения «Тропа росомахи».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше