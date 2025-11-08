Apple Music вернул удаленных российских артистов на площадку

Платформа Apple Music восстановила страницы некоторых российских исполнителей, ранее удаленных с сервиса, включая Shaman (Ярослав Дронов), Полину Гагарину, Григория Лепса, Олега Газманова и коллектив «Любэ».
Пока были восстановлены только профили артистов, их дискография по-прежнему недоступна для прослушивания.
Ранее стриминговые сервисы, такие как Spotify и Apple Music, ограничивали доступ к аккаунтам российских музыкантов после введения санкцией со стороны Европейского Союза. Также была информация о блокировках официальных каналов этих исполнителей на YouTube в связи с обновлением списка заблокированных ресурсов.
Также ранее на Украине призвали заблокировать российскую музыку.