Apple Music вернул удаленных российских артистов на площадку

Ранее стриминговые сервисы, такие как Spotify и Apple Music, ограничивали доступ к аккаунтам российских музыкантов после введения санкцией со стороны Европейского Союза. Также была информация о блокировках официальных каналов этих исполнителей на YouTube в связи с обновлением списка заблокированных ресурсов.