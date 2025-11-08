В Минобороны РФ заявили, что полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

При этом Верховцев отметил, что несмотря на то, что полигон полностью готов к проведению ядерных испытаний, это не значит, что они будут проводиться в самое ближайшее время. Все будут зависеть от приказов президента России Владимира Путина. Лидер России уже неоднократно заявлял, что видит, что США готовятся к проведению ядерных испытаний и РФ сделает то же самое, если Вашингтон решится на этот шаг.