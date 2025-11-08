Ричмонд
Аэропорт Ульяновска приостановил работу

Ограничения ввели на прием и выпуск самолетов.

Источник: Аргументы и факты

В ульяновском аэропорту временно приостановлены работы по приему и отправке авиарейсов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил он.

Как пояснил Кореняко, данные ограничения введены с целью повышения уровня безопасности полетов.

Ранее сообщалось о подобных временных мерах, введенных в аэропортах Калуги (Грабцево) и Уфы, где также ограничили прием и отправку авиации.

В течение ночи на 8 ноября аналогичные ограничения действовали для аэропортов Волгограда, Саратова (Гагарин) и Пензы.