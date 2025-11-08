Аэропорт Ульяновска приостановил работу

В ульяновском аэропорту временно приостановлены работы по приему и отправке авиарейсов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил он.
Как пояснил Кореняко, данные ограничения введены с целью повышения уровня безопасности полетов.
Ранее сообщалось о подобных временных мерах, введенных в аэропортах Калуги (Грабцево) и Уфы, где также ограничили прием и отправку авиации.
В течение ночи на 8 ноября аналогичные ограничения действовали для аэропортов Волгограда, Саратова (Гагарин) и Пензы.