Белоруска Соболенко вышла в финал итогового турнира, где сыграет с Рыбакиной

Белоруска Арина Соболенко в полуфинале итогового турнира WTA в Эр-Рияде победила четвертую ракетку мира американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
Встреча с Анисимовой продолжалась 2 часа 23 минуты. Арина сделала 12 эйсов против 7 у соперницы и допустила 4 двойные ошибки против 5 у Аманды. Белоруска сделала 5 брейков, а американка — 3. Соотношение по ударам навылет и невынужденным ошибкам у Соболенко — 30/28 и 31/49 у Анисимовой. Общий счет в очном противостоянии стал 6:5 в пользу Аманды.
В финале Соболенко встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая в трех сетах победила Джессику Пегулу из США. Победитель финала получит чек на 5,235 миллиона долларов. Ни Соболенко, ни Рыбакина турнир топ-8 лучших теннисисток мира еще не выигрывали. Матч начнется 8 ноября около 19.00 по белорусскому времени.
Прочитайте, что произошло после волевой победы Арины Соболенко над американкой Коко Гауфф в Эр-Рияде: «Старалась быть агрессивной».