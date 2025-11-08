Белоруска Соболенко вышла в финал итогового турнира, где сыграет с Рыбакиной

Встреча с Анисимовой продолжалась 2 часа 23 минуты. Арина сделала 12 эйсов против 7 у соперницы и допустила 4 двойные ошибки против 5 у Аманды. Белоруска сделала 5 брейков, а американка — 3. Соотношение по ударам навылет и невынужденным ошибкам у Соболенко — 30/28 и 31/49 у Анисимовой. Общий счет в очном противостоянии стал 6:5 в пользу Аманды.