Паром из Трабзона проверяют более восьми часов после двух суток в море

Паром Seabridge, совершающий рейс из турецкого Трабзона в Сочи, испытывает значительные задержки.

Паром Seabridge, совершающий рейс из турецкого Трабзона в Сочи, испытывает значительные задержки. По информации пассажиров, судно находится в пути уже более двух суток, из которых около восьми часов ушло на проведение проверок в российском порту, сообщает РИА Новости.

Паром покинул Трабзон в среду в 21:10 по московскому времени с 20 пассажирами на борту и спустя 12 часов достиг акватории порта Сочи. Однако более суток судно провело в нескольких милях от берега в ожидании разрешения на швартовку.

Около 13:50 мск в четверг паром начал движение к внутреннему рейду порта, но пассажиры до сих пор не высажены на берег.

Ранее сообщалось, что паром из турецкого города столкнулся с проблемой при входе в порт Сочи.

