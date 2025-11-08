Паром из Трабзона проверяют более восьми часов после двух суток в море

Паром Seabridge, совершающий рейс из турецкого Трабзона в Сочи, испытывает значительные задержки. По информации пассажиров, судно находится в пути уже более двух суток, из которых около восьми часов ушло на проведение проверок в российском порту, сообщает РИА Новости.
Паром покинул Трабзон в среду в 21:10 по московскому времени с 20 пассажирами на борту и спустя 12 часов достиг акватории порта Сочи. Однако более суток судно провело в нескольких милях от берега в ожидании разрешения на швартовку.
Около 13:50 мск в четверг паром начал движение к внутреннему рейду порта, но пассажиры до сих пор не высажены на берег.
Ранее сообщалось, что паром из турецкого города столкнулся с проблемой при входе в порт Сочи.
