Народный артист и руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков отмечает 65-летие

8 ноября, народный артист России, художественный руководитель Театра Ермоловой и один из самых известных актеров нашего времени, Олег Меньшиков отмечает 65-летие. Он оставил заметный след в искусстве. Свой путь в кино Меньшиков начал еще во время учебы в Щепкинском театральном училище, и сегодня его фильмография насчитывает около 50 проектов, среди которых «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Статский советник», «Доктор Живаго», «Легенда № 17» и многие другие.
Актерский дебют на экране состоялся в 1980 году в фильме Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь». Затем последовали значимые роли в картинах «Родня» Никиты Михалкова и «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна. Однако настоящая слава и широкая популярность пришли к актеру в 1982 году после выхода телефильма Михаила Козакова «Покровские ворота». Образ ироничного и обаятельного студента Костика Ромина, который Меньшиков получил благодаря настойчивым рекомендациям супруги режиссера Регины Быковой, мгновенно сделал его любимцем публики. Эта роль открыла ему дорогу в большое кино. В последующие годы он сыграл в различных картинах, демонстрируя выдающийся актерский диапазон. Среди его запоминающихся перевоплощений — аристократичный барон де Сигоньяк в «Капитане Фракассе» (1984), военный врач в драме «Володя большой, Володя маленький» (1985), клоун Сергей Синицын в картине «Мой любимый клоун» (1986). За свою работу старшего лейтенанта Артеньева в военной драме «Моонзунд» (1987) он получил престижную Серебряную медаль имени А. П. Довженко.
После завершения учебы в 1981 году Меньшиков стал актером Малого театра. Однако через год был призван в армию, которую проходил в Центральном академическом театре Советской Армии. Одной из ярких постановок того периода стала роль Ганьки Иволгина в спектакле «Идиот» по произведению Достоевского. В 1985—1989 годах он был актером Театра имени Ермоловой, где активно играл в постановках Валерия Фокина. Настоящий прорыв в его театральной карьере произошел в 1990 году с ролью римского императора Калигулы в одноименном спектакле Петра Фоменко. Эта работа принесла ему премию фестиваля «Московские сезоны» и окончательно утвердила его репутацию как одного из ведущих актеров. Позже, став свободным артистом, Меньшиков шагнул на международную арену. В 1991 году в лондонском театре «Глобус» он исполнил роль Сергея Есенина в постановке «Когда она танцевала», где его партнершей стала Ванесса Редгрейв, сыгравшая Айседору Дункан. Его работа была удостоена британской театральной премии имени Лоренса Оливье. Позднее он вновь воплотил этот образ на сцене парижского театра «Комеди Франсез». Картины с участием Меньшикова завоевывали внимание на таких престижных площадках, как «Оскар» и Каннский фестиваль, и многие из стали классикой отечественного кинематографа. Его харизма и невероятное мастерство перевоплощения завоевали сердца миллионов зрителей, а исполненные им роли в любимых фильмах стали образцом актерского таланта и неотъемлемой частью культуры страны.