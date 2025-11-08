Народный артист и руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков отмечает 65-летие

8 ноября, народный артист России, художественный руководитель Театра Ермоловой и один из самых известных актеров нашего времени, Олег Меньшиков отмечает 65-летие. Он оставил заметный след в искусстве. Свой путь в кино Меньшиков начал еще во время учебы в Щепкинском театральном училище, и сегодня его фильмография насчитывает около 50 проектов, среди которых «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Статский советник», «Доктор Живаго», «Легенда № 17» и многие другие. Актерский дебют на экране состоялся в 1980 году в фильме Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь». Затем последовали значимые роли в картинах «Родня» Никиты Михалкова и «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна. Однако настоящая слава и широкая популярность пришли к актеру в 1982 году после выхода телефильма Михаила Козакова «Покровские ворота». Образ ироничного и обаятельного студента Костика Ромина, который Меньшиков получил благодаря настойчивым рекомендациям супруги режиссера Регины Быковой, мгновенно сделал его любимцем публики. Эта роль открыла ему дорогу в большое кино. В последующие годы он сыграл в различных картинах, демонстрируя выдающийся актерский диапазон. Среди его запоминающихся перевоплощений — аристократичный барон де Сигоньяк в «Капитане Фракассе» (1984), военный врач в драме «Володя большой, Володя маленький» (1985), клоун Сергей Синицын в картине «Мой любимый клоун» (1986). За свою работу старшего лейтенанта Артеньева в военной драме «Моонзунд» (1987) он получил престижную Серебряную медаль имени А. П. Довженко. После завершения учебы в 1981 году Меньшиков стал актером Малого театра. Однако через год был призван в армию, которую проходил в Центральном академическом театре Советской Армии. Одной из ярких постановок того периода стала роль Ганьки Иволгина в спектакле «Идиот» по произведению Достоевского. В 1985—1989 годах он был актером Театра имени Ермоловой, где активно играл в постановках Валерия Фокина. Настоящий прорыв в его театральной карьер.