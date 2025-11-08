Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшую курганскую девочку-подростка нашли в соседнем регионе

Девочку-подростка, которая пропала в селе Половинное Курганской области нашли в соседнем регионе. Об этом рассказали представители СУ СК по Курганской области.

Следователи нашли пропавшего в Курганской области подростка.

Девочку-подростка, которая пропала в селе Половинное Курганской области нашли в соседнем регионе. Об этом рассказали представители СУ СК по Курганской области.

«В рамках предварительного следствия место нахождения несовершеннолетней установлено в соседнем регионе. Подросток к настоящему времени допрошена следователем Кетовского межрайонного следственного отдела. Противоправных действий в отношении нее совершено не было», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данным источника URA.RU пропавшую обнаружили в Тюмени.

Ранее в Курганской области было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней Сидоровой Алины Александровны. Девочка пропала в октябре, покинув место проживания в селе Половинное.