Пропавшую курганскую девочку-подростка нашли в соседнем регионе

«В рамках предварительного следствия место нахождения несовершеннолетней установлено в соседнем регионе. Подросток к настоящему времени допрошена следователем Кетовского межрайонного следственного отдела. Противоправных действий в отношении нее совершено не было», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данным источника URA.RU пропавшую обнаружили в Тюмени.