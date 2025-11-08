Экс-главу ЦРУ вызвали в суд из-за дела о «русском следе» в выборах в США

Отмечается, что всего по делу в ближайшее время ожидается 30 повесток.
Сообщается, что большое жюри в рамках этих повесток требует предоставить документы, связанные с подготовкой оценки разведывательного сообщества администрации 44-го президента США Барака Обамы о возможном вмешательстве России в выборы.
Стржок и Пейдж участвовали в расследовании под названием «Ураган перекрестного огня» и обменивались уничижительными сообщениями о Дональде Трампе, победившем на тех выборах, отмечает телеканал. Оба были уволены в 2018 году. Во время дачи показаний в конгрессе Стржок подтвердил наличие романа между ним и Пейдж.
До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что бывший американский президент Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о «российском следе» в выборах в США. Она также призвала провести расследование по факту фабрикации сведений.