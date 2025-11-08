На трассе Тайшет-Чуна-Братск открыли 8-километровый участок после ремонта

На автодороге Тайшет — Чуна — Братск открылось движение по обновленному восьмикилометровому участку. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, этот отрезок пути с 93-го по 101-й километр в Чунском районе теперь полностью преобразился.
Работы здесь шли полным ходом, и в них вложили почти 283 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Эти деньги были направлены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники проделали огромную работу: они не просто уложили новый асфальт, а полностью укрепили основание трассы, заменили проблемные грунты и обустроили шесть съездов на местные дороги. Теперь здесь установлены ограждения, расставлены дорожные знаки и нанесена свежая разметка.
— Перед нами стоит четкая задача от президента Владимира Путина — привести в порядок 85% дорог опорной сети к 2030 году. Трасса Тайшет — Чуна — Братск как раз в их числе. В этом году мы ремонтируем 47 километров этой дороги. Часть участков уже готова, еще один мы доделаем в ближайшее время, а остальные планируем завершить в следующем году, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Кроме этого участка, подрядчики уже привели в порядок мост через реку Джидыкан, который находится на 93-м километре. А на отрезке с 215-го по 220-й километр ремонт почти закончен: здесь наладили водоотведение, сделали удобные карманы для автобусов и уложили качественное асфальтобетонное покрытие. В 2026 году планируется полностью реконструировать еще четыре крупных объекта, включая участки трассы и мостовой переход через суходол.
