На трассе Тайшет-Чуна-Братск открыли 8-километровый участок после ремонта

— Перед нами стоит четкая задача от президента Владимира Путина — привести в порядок 85% дорог опорной сети к 2030 году. Трасса Тайшет — Чуна — Братск как раз в их числе. В этом году мы ремонтируем 47 километров этой дороги. Часть участков уже готова, еще один мы доделаем в ближайшее время, а остальные планируем завершить в следующем году, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.