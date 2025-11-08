Комбо из ретроградного Меркурия и Юпитера в ноябре 2025: кого не оставит в покое, кому подарит свободу

Почему ноябрь 2025 года станет самым опасным месяцем для одних и самым приятным — для других? На то могут быть объективные причины из материального мира. Но можно поискать ответы и в астрологии. Там говорят, что ноябрь 2025 года — это месяц, в который одновременно ретроградят три планеты. Какие именно, на что они влияют, кому из знаков зодиака суждено кайфовать, а кому — ходить и оглядываться? Расскажем в материале.
Первая ретроградная планета ноября 2025.
Если вы подумали, что сейчас будет рассказ про Меркурий, вы ошиблись. Аккурат на День памяти святого Димитрия Солунского, 8 ноября, начинается ретроградный Уран. Некоторые источники ранее могли предсказывать его уже 6 ноября. В любом случае Уран войдёт в ретроградное пике в знаке зодиака Телец впервые за восемь лет. А это мощный трансформационный поток, в ходе которого ряд знаков зодиака ощутит перестройку и перелом в жизни, причём именно в позитивном ключе. Ретроградный Уран с нами до 2026 года.
Вторая ретроградная планета ноября 2025.
Вторая ретроградная планета ноября — старый добрый Меркурий. Он начнётся 9 ноября и продлится до 29-го числа месяца. Ретроградный Меркурий пугает, ведь о нём чаще всего говорят, и в этот период действительно не стоит совершать поспешных действий. Особенно если те связаны с коммуникациями, общением, документами, финансами… Во время ретро-Меркурия можно почувствовать себя связанным потому, что даже путешествовать нельзя, сильно достанется людям с особыми числами в дате рождения. Но для некоторых представителей зодиакального круга он обещает просто приятный ноябрь.
Третья ретроградная планета ноября 2025.
Последняя ретроградная планета ноября на сегодня — это Юпитер. Всё начнётся 11 ноября и продлится до 14 декабря. Юпитер в астрологии отвечает за мощь, силу и власть. А они напрямую связаны с теми сферами, за которые отвечает Меркурий, — коммуникации, связь, налаживание отношений. В сочетании с ретроградным Ураном, который в астрологической традиции связан с неожиданностями, получается, казалось бы, «взрывной коктейль».
Кому из знаков зодиака будет лучше всех в ретроградный ноябрь 2025.
Но не все его будут ощущать как таковой! Все три ретрограда погружаются в своё состояние в знаке зодиака Телец. Это первый бенефициар ретро-ноября. Тельцы по гороскопу почувствуют себя так, будто с плеч свалился камень. Знак зодиака Лев никак не зависит ни от одной перечисленной ретроградной планеты. Им управляет Солнце. А планета падения вообще отсутствует. Так что и представители знака зодиака Лев смогут «жать свою жатву», для них близится переломный момент! Впервые за восемь лет вы почувствуете, что в жизни наконец-то всё спокойно.
А вот для представителей знака зодиака Водолей особенно важен ретроградный Уран. Вам повезло, что планета заходит именно в знак Тельца и впервые за восемь лет. Потому что Водолеи по гороскопу тоже смогут решить свои проблемы — первый раз за такое долгое время. Представители знака зодиака Скорпион тоже позитивно будут ощущать ретроградный ноябрь! Они впервые за восемь лет почувствуют спокойствие и расцвет сил.
«Не так хорошо, но тоже неплохо», — какие знаки зодиака смогут так сказать в ноябре 2025?
Есть ещё два знака зодиака, на которые косвенно повлияет переломный момент ноября 2025 года с его ретроградным Меркурием, ретроградным Ураном и ретроградным Юпитером. Это знак зодиака Дева и знак зодиака Рыбы. Представители этих отрезков зодиакального круга почувствуют, что от них «отпадают» целые сферы жизни. Но это не вызовет тревогу. Скорее равнодушие и облегчение.
Знаки зодиака, которым ретроградный ноябрь не понравится.
Для скачка вперёд придётся сделать два шага назад. Особенно сильно на себе это почувствует представитель знака зодиака Близнецы. Когда ретроградный Уран вернётся в созвездие Тельца, их могут начать преследовать призраки прошлого. Трения, которые не удалось решить, проекты, что не получилось завершить… Главный ретроград ноября — Меркурий, их планета-управитель. Непростой период расположения планет может коснуться также представителей знака зодиака Козерог, поскольку Юпитер у них находится по натальной карте в падении. Надо будет защищать стабильность всеми силами, но в декабре уже полегчает.
Да уж, какой-то парад ретроградов запланирован по астрологии на ноябрь 2025 года… Не все планеты придут в форму до Нового года, но это никогда не мешало празднику, верно? Но у нас есть ещё экспертный прогноз на ноябрь от Тамары Глобы, она рассказала Life.ru, какие именно вызовы принесёт предпоследний месяц года.
Эзотерика Еще.