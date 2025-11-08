Ричмонд
Ездить можно, открывать рано: в Тюмени запустили новую развязку, но «не до конца»

В Тюмени 24 октября запустили рабочее движение по развязке на Московском тракте. Но как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, полноценное открытие объекта состоится в 2026 году. Сейчас никаких ограничений для проезда нет, официально объект введут в эксплуатацию в следующем году.

В развязку включены восемь съездов.

«В 2026 году будет в полном объеме введена в эксплуатацию транспортная развязка на пересечении федеральной автомобильной дороги “Екатеринбург — Тюмень” (Московский тракт) и улицы Сергей Джанбровского. В настоящее время по данному объекту уже запущено рабочее движение. Ограничений для проезда нет. Пока не работают лифты надземных переходов — она на стадии технического присоединения», — пояснили URA.RU в ГУС.

Как ранее сообщалось, изначально по графику объект планировали сдать до конца ноября 2026-го. В рамках работ обустроили восемь съездов, общая протяженность развязки — почти семь километров. Объект станет частью будущей второй объездной, к строительств которой приступят в следующем году.