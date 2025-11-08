Ездить можно, открывать рано: в Тюмени запустили новую развязку, но «не до конца»

«В 2026 году будет в полном объеме введена в эксплуатацию транспортная развязка на пересечении федеральной автомобильной дороги “Екатеринбург — Тюмень” (Московский тракт) и улицы Сергей Джанбровского. В настоящее время по данному объекту уже запущено рабочее движение. Ограничений для проезда нет. Пока не работают лифты надземных переходов — она на стадии технического присоединения», — пояснили URA.RU в ГУС.