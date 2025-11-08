Мэр Екатеринбурга поздравил 101-летнего ветерана с днем рождения. Фото

Дмитрий Устинов отправился на фронт летом 1943 года в качестве пулеметчика. Ветеран прошел боевой путь от Тулы до Кенигсберга в составе Третьего Белорусского фронта, участвовал в освобождении городов Беларуси. Устинов был дважды тяжело ранен, но всегда возвращался в строй.