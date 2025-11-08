Российскую лазерную систему против дронов обучили уничтожать цель за полсекунды

Новая версия LazerBuzz получила опцию автоматического режима работы. Испытания подтвердили, что установка способна эффективно нейтрализовать беспилотники, не требуя участия оператора. В компании уточнили, что система создавалась для противодействия украинским FPV-дронам, атакующим приграничные районы и другие регионы России. Разработчики считают, что лазер может стать надёжной альтернативой средствам радиоэлектронной борьбы, эффективность которых против таких целей ограничена.