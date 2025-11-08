Российскую лазерную систему против дронов обучили уничтожать цель за полсекунды

«В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды. Система полностью готова к применению, в настоящее время идёт согласование поставок», — говорится в сообщении.
Новая версия LazerBuzz получила опцию автоматического режима работы. Испытания подтвердили, что установка способна эффективно нейтрализовать беспилотники, не требуя участия оператора. В компании уточнили, что система создавалась для противодействия украинским FPV-дронам, атакующим приграничные районы и другие регионы России. Разработчики считают, что лазер может стать надёжной альтернативой средствам радиоэлектронной борьбы, эффективность которых против таких целей ограничена.
Ранее сообщалось, что в России представили прототип беспилотной системы ПВО под названием «Летучий голландец». Разработка создана бойцами ОСПН «Кочевник» на базе зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» и управляется дистанционно с применением искусственного интеллекта. Установка успешно прошла испытания по условным целям и получила своё название за автономность и высокую степень автоматизации.
