Мошенники начали продавать несуществующие путёвки на новогодние праздники

Юрист также добавила, что злоумышленники выманивают деньги у россиян, предлагая им якобы услуги посредников в денежных операциях или более выгодные условия сделки. Глебова пояснила, что проверить турагентство можно с помощью специального реестра. Она посоветовала тщательно изучать условия договора и сайт фирмы, обращая внимание на дату домена, а также не переходить по привлекательной рекламе на неизвестных ресурсах. В случае обмана юрист рекомендовала немедленно обращаться в полицию.