Мошенники начали продавать несуществующие путёвки на новогодние праздники

«Самый распространённый вариант мошенничества с туристами на новогодние праздники — мошенники создают копии известных агрегаторов или туроператоров (несуществующие акции)», — сообщила собеседница агентства.
Юрист также добавила, что злоумышленники выманивают деньги у россиян, предлагая им якобы услуги посредников в денежных операциях или более выгодные условия сделки. Глебова пояснила, что проверить турагентство можно с помощью специального реестра. Она посоветовала тщательно изучать условия договора и сайт фирмы, обращая внимание на дату домена, а также не переходить по привлекательной рекламе на неизвестных ресурсах. В случае обмана юрист рекомендовала немедленно обращаться в полицию.
Ранее психолог рассказала о вербальных приёмах, используемых мошенниками для манипулирования. Она отметила, что ключевым признаком является создание искусственной срочности. По её мнению, фразы, начинающиеся с «Мы блокируем вашу карту», «С вашим родственником беда» или «Вы совершили подозрительный платёж», направлены на то, чтобы вызвать мгновенную стрессовую реакцию.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.