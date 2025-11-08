«Остались без отца и матери в чужой стране»: детей погибшей в Таиланде россиянки хотят вернуть в РФ

«В социальных сетях появилась информация о смерти бывшей магаданки в Таиланде и судьбе двоих детей, которые сейчас остались без отца и матери в чужой стране. Сообщаю, что данный вопрос находится на контроле у органов опеки мэрии города Магадана и уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области Дениса Павлика», — говорится в сообщении от властей региона. Сейчас прорабатываются все возможные меры по безопасному возращению детей в Россию.