Мэр Нью-Йорка Адамс назвал мусорные баки с крышками «революционной идеей»

Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс решил победить засилье крыс на улицах при помощи мусорных баков с крышками. В своих соцсетях он назвал данную идею «революционной».
Глава города отметил, что мэрия предложила инициативу, «до которой еще не додумалась ни одна администрация». В шутливой форме Адамс сравнил ее с названием фильма из серии «Звездные войны».
К посту чиновник прикрепил изображение, стилизованное под вселенную саги, где Джабба Хат изображен в роли крысы. Предположительно, «звездой смерти» для грызунов станут новые мусорные баки с крышками.
По уточненным данным, количество крыс в городе снижается уже девять месяцев подряд. При этом большинство домов и предприятий и так обязаны использовать мусорные баки с крышками при выставлении отходов на сбор.
— Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы, — написал Адамс в своем блоге в Х.
Ранее сообщалось, что город-миллионник в Великобритании Бирмингем захватили крысы: жители жалуются на большое количество грызунов, которые ночью появляются на заваленных мусором улицах. Крысы были замечены и в магазинах. Эпидемиологи заявили о высоком риске для здоровья жителей.