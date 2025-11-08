Озвучена основная версия пропажи семьи Усольцевых в тайге: вот что случилось в лесах Красноярска

Озвучена основная версия пропажи семьи Усольцевых в тайге. Отмечается, что супруги с дочерью могли стать жертвой несчастного случая. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в интервью «АиФ».
«Возможно, что-то произошло в пути, то есть кто-то травмировался, что-то задержало семью на тропе. В этом плане наше мнение не изменилось, мы следуем изначальной нашей версии о несчастном случае», — рассказали журналистам в поисково-спасательном отряде.
Также добровольцы «ЛизыАлерт» ответили на вопрос, может ли быть жива семья Усольцевых. Там считают, что нужно верить в лучшее всегда, но сейчас прошло слишком много времени с момента пропажи супругов и их ребенка. Однако ясно одно, что Усольцевы сейчас не найдены и их будут продолжать искать.
Ранее KP.RU сообщил, что вскрылась тайна семьи Усольцевых. Отмечается, что у главы семейства Сергея Усольцева нашелся сын в США. Но странность в том, что молодой человек живет под другим именем.