Омичей в минувшую ночь активно травили фенолом

Отметим, что фенол весьма опасен для здоровья. Он может вызывать химические ожоги кожи и слизистых оболочек, раздражение дыхательных путей, нарушение работы нервной системы, а также проблемы в работе печени и почек. Кто был «автором» газовой атаки на омичей, уже традиционно не сообщается.