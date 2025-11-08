Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей в минувшую ночь активно травили фенолом

Концентрация токсического вещества, вызывающего сильное раздражение кожи и слизистых оболочек, в 3,5 раза превысило ПДК в городке Нефтяников.

Источник: Комсомольская правда

О значительном выбросе ядовитого фенола, обнаруженного омской экологической лабораторией в Советском округе, сообщил сегодня, 8 ноября, телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

В сообщении отмечается, что 7 ноября, на региональном автоматизированном посту наблюдений в Советском административном округе города Омска по адресу: ул. 4-я Поселковая, д. 34 В, зафиксировано кратковременное превышение ПДК по фенолу в 3,4 раза (0,034 мг/м3).

Отметим, что фенол весьма опасен для здоровья. Он может вызывать химические ожоги кожи и слизистых оболочек, раздражение дыхательных путей, нарушение работы нервной системы, а также проблемы в работе печени и почек. Кто был «автором» газовой атаки на омичей, уже традиционно не сообщается.