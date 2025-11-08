Татар со всего мира пригласят на праздник «Изге Болгар җыены»

Согласно документу, на праздник пригласят татар из регионов России, а также представителей стран ближнего и дальнего зарубежья. До конца марта будущего года планируется сформировать список почетных гостей и разработать план антитеррористической защиты объектов. Организацией основной программы и благоустройством территории займутся Министерство культуры РТ и Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. В рамках подготовки предусмотрены санитарная обработка, ремонт и подготовка мест для проведения религиозных обрядов. Гостей праздника ждут ярмарка изделий народных промыслов, мастер-классы, лекции о роли ислама и истории письменности, а также праздничные молебны.