Татар со всего мира пригласят на праздник «Изге Болгар җыены»

Согласно документу, на праздник пригласят татар из регионов России, а также представителей стран ближнего и дальнего зарубежья. До конца марта будущего года планируется сформировать список почетных гостей и разработать план антитеррористической защиты объектов. Организацией основной программы и благоустройством территории займутся Министерство культуры РТ и Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. В рамках подготовки предусмотрены санитарная обработка, ремонт и подготовка мест для проведения религиозных обрядов. Гостей праздника ждут ярмарка изделий народных промыслов, мастер-классы, лекции о роли ислама и истории письменности, а также праздничные молебны.
В прошлом году праздник прошел в обновленном формате с усилением религиозной составляющей. Торжества начались с обряда покаяния «Тәүбә» у Малого минарета, а их кульминацией стал коллективный намаз на территории исторической Ханской мечети. По итогам 2025 года мероприятие собрало 25 тысяч гостей, среди которых были верховный муфтий России Талгат Таджуддин, главный муфтий ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и глава ДСМР Альбир Крганов.