Месси может перейти в турецкий «Галатасарай»

Месси является выходцем из футбольной академии каталонской «Барселоны». В основной команде он играл с 2003 по 2021 год, приняв участие в 835 матчах и забив 709 голов. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, также он выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины в 2022 году, дважды становился победителем Кубка Америки, а также восемь раз удостаивался престижной награды «Золотой мяч».