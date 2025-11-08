Месси может перейти в турецкий «Галатасарай»

Турецкий клуб «Галатасарай» заинтересован в переходе нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Fotomac.
Согласно данным, опубликованным в СМИ, турецкая команда заинтересована в краткосрочной арендной сделке с аргентинским форвардом на период четырехмесячного перерыва в MLS. Регулярный сезон в североамериканской лиге завершится в октябре, а игры плей-офф продлятся до декабря, после чего в лиге наступит четырехмесячная пауза перед стартом нового сезона.
Подчеркивается, что данный перерыв в MLS может стать стимулом для Месси, чтобы принять предложение «Галатасарая» и поддерживать свою оптимальную форму в преддверии чемпионата мира 2026 года.
Месси является выходцем из футбольной академии каталонской «Барселоны». В основной команде он играл с 2003 по 2021 год, приняв участие в 835 матчах и забив 709 голов. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, также он выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины в 2022 году, дважды становился победителем Кубка Америки, а также восемь раз удостаивался престижной награды «Золотой мяч».
Ранее сообщалось, что Месси отказали в игровой практике в Саудовской Аравии перед ЧМ-2026.