В городе Губкине на Белгородчине завершилась профориентационная программа

Программа для учеников 8−9-х классов включала интерактивный квест «Путь к профессии», профессиональные мастер-классы и лекции от преподавателей вуза. Особый интерес у школьников вызвали такие востребованные в регионе направления: экономика, инженерное строительство, педагогика и информационные технологии. Для ребят были организованы семь тематических локаций с практическими заданиями, позволяющими им оценить свои способности в разных профессиональных сферах.