В городе Губкине на Белгородчине завершилась профориентационная программа

Профориентационная программа «Губкинский компас профессий» проходила на базе филиала Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова в городе Губкине Белгородской области. Мероприятия были организованы по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Программа для учеников 8−9-х классов включала интерактивный квест «Путь к профессии», профессиональные мастер-классы и лекции от преподавателей вуза. Особый интерес у школьников вызвали такие востребованные в регионе направления: экономика, инженерное строительство, педагогика и информационные технологии. Для ребят были организованы семь тематических локаций с практическими заданиями, позволяющими им оценить свои способности в разных профессиональных сферах.
Все участники программы получили дипломы и памятные подарки, но главным результатом стали полученные знания о современных профессиях и требованиях рынка труда. Проведение таких мероприятий способствует ранней профессиональной ориентации молодежи и подготовке кадрового резерва для промышленности региона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.