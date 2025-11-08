Ричмонд
Лукашенко два часа рубил дрова после командировки на участок границы с Украиной

Лукашенко нарубил дров вечером 7 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 ноября колол дрова, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, 7 ноября в Беларуси проходил четвертый чемпионат по колке дров среди СМИ. И белорусский лидер таким образом поддержал белорусских журналистов и передал им привет.

— Президент этим вечером тоже рубил! — написал телеграм-канал «Пул Первого».

Еще было опубликовано видео, как Александр Лукашенко рубит дрова в солидарность с 3,5 тысячами участников и зрителей чемпионата по колке дров. Также рассказали, что белорусский президент вечером 7 ноября в итоге колол дрова два часа.

Лукашенко вечером 7 ноября наколол дров и передал привет журналистам. Фото: стоп-кадр | видео телеграм-канал «Пул Первого».

— Отработав двое суток в командировке на участке украинской границы, президент сегодня вечером… рубил два часа! — заметил телеграм-канал «Пул Первого».

Мы писали, что перед большими выходными Александр Лукашенко открыл мост через Припять на юге Беларуси.

Еще белорусский лидер пригласил граждан Украины приезжать в Беларусь: «Мы готовы их принимать».

Также глава страны сказал, что из Беларуси в Польшу уехало 10−12 тысяч человек.

Еще Александр Лукашенко сказал, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой.

