Лукашенко два часа рубил дрова после командировки на участок границы с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 ноября колол дрова, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, 7 ноября в Беларуси проходил четвертый чемпионат по колке дров среди СМИ. И белорусский лидер таким образом поддержал белорусских журналистов и передал им привет.
— Президент этим вечером тоже рубил! — написал телеграм-канал «Пул Первого».
Еще было опубликовано видео, как Александр Лукашенко рубит дрова в солидарность с 3,5 тысячами участников и зрителей чемпионата по колке дров. Также рассказали, что белорусский президент вечером 7 ноября в итоге колол дрова два часа.
Лукашенко вечером 7 ноября наколол дров и передал привет журналистам. Фото: стоп-кадр | видео телеграм-канал «Пул Первого».
— Отработав двое суток в командировке на участке украинской границы, президент сегодня вечером… рубил два часа! — заметил телеграм-канал «Пул Первого».
Мы писали, что перед большими выходными Александр Лукашенко открыл мост через Припять на юге Беларуси.
Еще белорусский лидер пригласил граждан Украины приезжать в Беларусь: «Мы готовы их принимать».
Также глава страны сказал, что из Беларуси в Польшу уехало 10−12 тысяч человек.
Еще Александр Лукашенко сказал, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой.