Житель Казани лишился жилья после коллективной жалобы соседей на шум

По информации ведомства, жители одного из домов на улице Гастелло в Казани неоднократно обращались в различные органы власти, чтобы им помогли выселить соседа, который ранее привлекался к административной ответственности за ночной шум и употребление наркотиков. Кроме того, соседи жаловались на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и звуки пьяных ссор.