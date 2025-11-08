Житель Казани лишился жилья после коллективной жалобы соседей на шум

В Казани суд лишил прав на жилье собственника квартиры, который неоднократно нарушал покой соседей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
По информации ведомства, жители одного из домов на улице Гастелло в Казани неоднократно обращались в различные органы власти, чтобы им помогли выселить соседа, который ранее привлекался к административной ответственности за ночной шум и употребление наркотиков. Кроме того, соседи жаловались на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и звуки пьяных ссор.
Районная администрация неоднократно выдавала собственнику письменное предупреждение о необходимости соблюдения прав соседей, однако мужчина игнорировал требования властей.
Прокуратура провела проверку, после чего суд выселил шумного жителя дома и выставили квартиру на продажу с торгов. Часть вырученных средств уйдет на оплату судебных расходов, остальные мужчине вернут.
Напомним, ранее юрист Денис Хмелевской рассказал, что владельцам домашних животных могут назначить штраф от 1 500 до 3 000 рублей за несоблюдение чистоты в местах общего пользования многоквартирных домов.