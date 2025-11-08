Ричмонд
Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и нескольких других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и нескольких других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

В сообщении уточняется, что израильские власти обвиняются в геноциде, масштабных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи.

Расследование началось после задержания в октябре активистов Глобальной флотилии стойкости, пытавшихся доставить помощь в Газу. Врачи, включая психологов, осмотрели задержанных, а затем депортированных в Турцию участников флотилии. На основании этих данных прокуратура получила доказательства, свидетельствующие о совершении преступлений против человечности.

— В отношении 37 подозреваемых, среди которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац… выдан ордер на арест по обвинению в совершении геноцида и преступлений против человечности, — говорится в пресс-релизе прокуратуры, опубликованном в соцсети Х.

До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT в очередной раз осудил действия Израиля в секторе Газа. Он заявил, что израильский премьер-министр действует «хуже Гитлера». По мнению Эрдогана, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава.

