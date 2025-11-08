В Башкирии в объектив фотоловушки попало стадо кабанов

Камера зафиксировала самок с поросятами во время прогулки по лесу, рассказали сотрудники нацпарка «Башкирия».
Самцы предпочитают жить в одиночку и приходят к стаду только во время гона. Сейчас как раз приближается этот период — ноябрь-декабрь, когда самцы становятся более агрессивными и начинают искать самок.
На видео видно, как малышей что-то спугнуло, и они сорвались с места догонять мам. Следом за ними на ту же тропу вышли два взрослых кабана. Возможно, их и почувствовали поросята.
