В Башкирии в объектив фотоловушки попало стадо кабанов

Видео, заснятым в лесу, поделились сотрудники национального парка «Башкирия».

Источник: Национальный парк «Башкирия»

Камера зафиксировала самок с поросятами во время прогулки по лесу, рассказали сотрудники нацпарка «Башкирия».

Самцы предпочитают жить в одиночку и приходят к стаду только во время гона. Сейчас как раз приближается этот период — ноябрь-декабрь, когда самцы становятся более агрессивными и начинают искать самок.

На видео видно, как малышей что-то спугнуло, и они сорвались с места догонять мам. Следом за ними на ту же тропу вышли два взрослых кабана. Возможно, их и почувствовали поросята.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в нацпарке Башкирии фотоловушка сняла одинокого медведя.