Пассажиры парома Трабзон — Сочи провели вторую ночь в море

Паром около 13.50 мск пятницы, спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона, начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи. Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега. Дно парома уже осмотрели водолазы.