В Шахтах инспекторы ДПС доставили ребенка с подозрением на аппендицит в больницу

В Ростовской области инспекторы ДПС помогли семье оперативно доставить в больницу ребенка с подозрением на острый аппендицит. Ситуация произошла около часа ночи 5 ноября в городе Шахты, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, к наряду ДПС — старшему лейтенанту полиции Сабиру Идрисову и лейтенанту Максиму Исаеву — обратились взволнованные родители, потерявшие связь и навигацию по пути в медицинское учреждение. Полицейские без промедления сопроводили автомобиль до больницы, где ребенку оказали помощь.
— Мы были в панике и отчаянии, не знали дороги, а время шло на минуты. Огромное спасибо инспекторам за отзывчивость и человечность! — поблагодарили родители.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь гражданам в трудной жизненной ситуации.
