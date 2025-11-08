Ричмонд
В Шахтах инспекторы ДПС доставили ребенка с подозрением на аппендицит в больницу

В Шахтах инспекторы ДПС ночью 5 ноября помогли семье довезти ребенка с аппендицитом до больницы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области инспекторы ДПС помогли семье оперативно доставить в больницу ребенка с подозрением на острый аппендицит. Ситуация произошла около часа ночи 5 ноября в городе Шахты, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, к наряду ДПС — старшему лейтенанту полиции Сабиру Идрисову и лейтенанту Максиму Исаеву — обратились взволнованные родители, потерявшие связь и навигацию по пути в медицинское учреждение. Полицейские без промедления сопроводили автомобиль до больницы, где ребенку оказали помощь.

— Мы были в панике и отчаянии, не знали дороги, а время шло на минуты. Огромное спасибо инспекторам за отзывчивость и человечность! — поблагодарили родители.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь гражданам в трудной жизненной ситуации.

