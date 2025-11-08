Свердловские самбисты завоевали четыре золота на чемпионате мира

«Чемпионат мира по самбо проходит в эти дни в Кыргызстане. В первый день розыгрыша наград все четыре участвовавших в поединках самбиста из Свердловской области завоевали золото», — написал губернатор в своем telegram-канале. Также он отметил, что всего в Свердловской области самбо занимаются более 11 тысяч человек.