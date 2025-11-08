Президент Кении попросил Зеленского освободить плененных в зоне СВО кенийцев

Президент Кении Уильям Руто в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обратился с просьбой об освобождении кенийцев, оказавшихся в плену в зоне боевых действий на территории Украины.
— Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которые были незаконно завербованы для участия в войне на Украине. Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей в Украине, — написал Руто в своем блоге в соцсети Х.
Как отмечает издание Standart, речь идет о гражданах Кении, которых взяли в плен представители Вооруженных сил Украины.
Недавно российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе ранее заявил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды украинской армии, по-прежнему остается значительным. По его словам, украинские спецслужбы вербуют бойцов через свои дипломатические представительства.
Ранее представители российских силовых структур заявили, что в плен ВС РФ были взяты многочисленные иностранные граждане, включая наемника из Вьетнама.