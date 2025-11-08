На Земле продолжается магнитная буря

С 6 по 8 ноября наблюдаются самые сильные бури более чем за месяц. Последнее схожее событие было 1−3 октября 2025 года, уточнили в ИКИ РАН. Кроме того, в настоящее время сохраняются геомагнитные предупреждения на ближайшие дни, связанные со все еще повышенным уровнем солнечной активности. «Но ударов сравнимой мощности с тем, который ожидался накануне, среди них уже нет. В то же время всплеск солнечной активности не завершен, риски новых сильных вспышек пока сохраняются», — добавили ученые.