На Земле продолжается магнитная буря

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря сохраняется на Земле третий день подряд, ее интенсивность в ночь на 8 ноября превысила уровень G2.3. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Около 3 часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками 5−6 ноября 2025 года. Планету все же задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, со всей очевидностью все же прошла мимо планеты», — отмечается в сообщении.
С 6 по 8 ноября наблюдаются самые сильные бури более чем за месяц. Последнее схожее событие было 1−3 октября 2025 года, уточнили в ИКИ РАН. Кроме того, в настоящее время сохраняются геомагнитные предупреждения на ближайшие дни, связанные со все еще повышенным уровнем солнечной активности. «Но ударов сравнимой мощности с тем, который ожидался накануне, среди них уже нет. В то же время всплеск солнечной активности не завершен, риски новых сильных вспышек пока сохраняются», — добавили ученые.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также сообщил, что магнитная буря сохраняется на Земле третий день подряд, ее интенсивность в ночь на 8 ноября превысила уровень G2. По его словам, возмущения магнитосферы продлятся до 10 ноября. 8 ноября вероятность сильной бури уровня G3 оценивается в 85%, а 10 ноября ожидаются колебания среднего уровня G2.
Прогнозировалось, что 7 ноября возможны бури уровня G3-G4, однако, как уточняет синоптик, вспышки на Солнце оказались менее мощными или облака плазмы прошли мимо Земли.